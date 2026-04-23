Bakan Tekin, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden Ankara'ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyetle, Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Bakan Tekin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclis'imizin açılışının 106'ncı yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, nisan ayı boyunca 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle, milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için; düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde; çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

