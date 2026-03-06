Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karaman'da konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an 650 bin dersliğin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor." dedi.

Tekin, Karaman'daki İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı dileyerek, Çelik'in görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adının Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de eğitim yatırımları alanında büyük hizmetler yapıldığını vurgulayan Tekin, AK Parti hükümeti döneminde eğitimde büyük atılım gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Eğitim öğretimle ilgili devrim niteliğinde işler yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"2002'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Mektuplar' projesi başlatıyor. 2023'te o mektuplar PTT aracılığıyla bana geldi. Öğretmenlerimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim, çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar, okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' yazmış. Çok eski değil, 2002'de yazılmış bu mektuplar. Şu an 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve gerçekten çok güzel okullar yaptık."

"Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 'O gün yanlış yaptık, özür diliyoruz.' diyorsa çıksın özür dilesin"

Tekin, eğitimde demokratikleşme konusunda da büyük işler başardıklarını, 2002'den önce kıyafetin okula girmede problem yarattığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2008'de Anayasa Mahkemesine taşıdığı bir anayasa değişikliğini hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"MHP ve AK Parti, o gün bir anayasa değişikliği yapıyor. Yaptığımız tek şey şu: 'Başörtüsüyle üniversiteye girmek için problem olmasın, kimse kıyafetinden dolayı eğitim öğretim hakkından mahrum edilemez.' diyoruz. Şimdi ben diyorum ki, bir muhalefet partisi bundan niye rahatsız olabilir? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 'O gün yanlış yaptık, özür diliyoruz.' diyorsa çıksın özür dilesin. Desinler ki 'O gün öyle düşündük, bugün böyle bir anayasa değişikliğini biz de istiyoruz.'"

O gün, 'Bugün öğrenciye serbest kılıyorsunuz ama yarın kamu çalışanları da örtünürse ne yapacağız, bu laikliğe aykırı.' demişsiniz. Şimdi soruyorum, kamu çalışanları başını örttüğü zaman laikliğe aykırı bir şey yapmış mıdır? 2008'de bunu laikliğe aykırı görüyordunuz. Bugün hala laikliğe aykırı görüyor musunuz? Eğer o gün yanlış yaptıysanız özür dileyin. 'Üniversite öğrencileri başını örterek üniversiteye giderse toplumun huzuru bozulur.' demişler. LGBT'yi savunuyorsunuz. LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor da başını örtmek mi bozuyor?"

Tekin, vatanseverlik, yardımseverlik, dayanışma, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi kavramların yerleşmesi açısından Milli Eğitim Bakanlığının önemli olduğunu vurguladı.

Okullarda ramazanın doyasıya yaşanması için "Maarifin Kalbinde Ramazan" genelgesini yayımladıklarına değinen Tekin, etkinliklerin gönüllülük esasına göre ve mahremiyet ilkesine saygı gösterilerek yapıldığını söyledi.

Genelgeye müteakip yayımlanan bildiriye karşı suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Tekin, "Çocuklarımız ramazanı toplumla beraber yaşasınlar diye bir genelge yayımladık. Kıyamet koptu. 168 kişi bir bildiri yayımladı. Arkadaşlar, toplumun yüzde 99'u ramazana saygı gösteriyor. Milletimin değerlerine, milli birlik ve beraberlik şuuruna bu şekilde hakaret eden bir kişiyi yargıya taşımak durumundayım. Milletin değerlerine hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulundum." dedi.

Tekin, toplantının ardından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.