Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mardin'de Kitap Kurdu Yarışması Bölge Lansmanı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Müfredat değişikliği ile arzu ettiğimiz şey çocuklarımızın okuma yazma becerilerinin, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda gelişmesiydi. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz bu anlamda hem okuyacaklar hem de değerler eğitimi anlamında kendilerini geliştirmiş olacaklar." dedi.

Bakan Tekin, Mardin'deki temasları kapsamında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "Kitap Kurdu Yarışması Bölge Lansmanı'na katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Tekin, ortaokulda okuduğu dönemde okulların koşullarına değinerek, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Tekin, zamanın çok hızlı geçtiğini, teknolojinin çok hızlı değiştiğini ifade ederek, bu çağa adapte olmak, okulları bugünün koşullarına hazırlayabilmek için çok yoğun çaba sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

Öğrencilere seslenen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda daha önceki 80 yılda yapılan kadar derslik yaptık, teknolojik hamle gerçekleştirdik. Öğretmen ataması yaptık ve sizin çok iyi koşullarda, dünya koşullarında eğitim almanız için zemin oluşturduk. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ona sizin adınıza, gelecek nesiller adına şükran borçluyuz. Allah kendisinden razı olsun.

Bir genç, yaklaşık 19 yaşına kadar okullarımıza geliyor. Okullarımızda hayatının zaman olarak yaklaşık yüzde 10'unu geçiriyor. Geriye kalan yüzde 90'ını ise ailesi, sokakta arkadaşları, akrabaları ve sivil toplum örgütleriyle geçiriyor. Bu çocukların iyi yetişmesinde, kendini geliştirmesinde, geleceğe öz güvenle bakmasında okullarımız kadar ailelerinin, sivil toplum örgütlerinin, sokaktaki dostlarının, sokaktaki yakınlarının mutlaka katkısı var. Bu nedenle Bakanlık görevine başladığım günden beri eğitim öğretim yükünü sırtlamak için bütün paydaşlarımızı sahaya davet ediyoruz. TÜGVA başta olmak üzere bize destek olan, hukuki sınırlar içerisinde bizimle yol yürüyen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve bütün yönetimine teşekkürler."

Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin odağına iyi insan olmayı, erdemi, değeri yerleştirdiklerini ifade ederek, çocukların değerlerine bağlı yetişmesini istediklerini belirtti.

Kendilerini doğru ifade edebilmeleri açısından çocukların okuma yazma becerilerinin gelişmesini istediklerini kaydeden Tekin, "Yarın bu çocuklar aile olacak. Dünya ortalamalarında ebeveynlerimizin ortalama haftalık kitap okuma saatlerindeki kötü görüntüyü düzeltmek için burası bizim açımızdan bir kriter. Hem çocuklarımızın iyi yetişmesi hem de bu anlamda gelecek kuşakları iyi yetiştirmesi için burası bizim için kritik. İstiyoruz ki çocuklarımız okuma alışkanlığı kazansın. Bunu bir projeyle Türkiye çapında yaptığı için TÜGVA'ya ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Türkiye'nin her tarafında çocukların rahatlıkla okuyabildikleri alanlar oluşturacaklarını, çocuklara hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, çocukların okuma kültürlerini geliştirecek böyle bir etkinliğe dahil olmasına izin verdikleri ve teşvik ettikleri için ailelere ve öğretmenlere de teşekkür etti.

Kampanyanın, yarışmanın hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, final ve ödül töreninde de buluşmayı temenni etti.

Tekin, bu programa ve lansmanın düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Çocukların kitap okuma heyecanını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Tekin, "Müfredat değişikliği ile arzu ettiğimiz şey çocuklarımızın okuma yazma becerilerinin, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda gelişmesiydi. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz bu anlamda hem okuyacaklar hem de değerler eğitimi anlamında kendilerini geliştirmiş olacaklar. Çocuklarımızın okumasına, kendisini geliştirmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel kampanyaların sayısının artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da TÜGVA'nın eğitim, öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür-sanat ve sportif faaliyetleriyle gençlerin hayatına dokunduğunu söyledi.

"Kitap Kurdu Güneydoğu Anadolu Lansman Programı"nın asırlardır ilim, irfan merkezi olan Mardin'de gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Akkoyun, "Bu proje köklü mirasımızın günümüzde yeniden filizlenmesine vesile olacaktır inşallah. 'Kitap Kurdu Projesi' okuma kültürünü bir alışkanlık haline getirmenin yanında gençlerimize anlamayı, düşünmeyi ve üretmeyi temel değer haline getirmeyi sağlayacaktır. Çünkü bir kitabın kapağını açmak hayata yeni bir pencere açıp, kendi yolculuğunu başlatmaktır. Bizler, ilk emri 'oku' olan bir inancın, 'kalem kılıçtan üstündür' diyen ecdadımızın hikmetle yoğurduğu bir mirasın emanetçileriyiz." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da TÜGVA'nın kısa sürede çok büyük başarılara imza attığını gördüklerini söyledi.

Kılıç, "TÜGVA'nın Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren, yurtlarıyla, eğitim öğretim hizmetleriyle kütüphaneleriyle kampanyalarıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle önemli bir yere geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. TÜGVA çatısının altında buluşan her gencimizin milli hedeflerin takipçisi olacağına inancımız tamdır. Sizler bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz. Ecdadın bıraktığı mirasın sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak iftihar kaynağımızsınız." diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ise TÜGVA'ya çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedeflediklerini belirtti.

Beşinci, "Kitap Kurdu" programı ile kitap okuma seferberliğini ülkenin dört bir tarafında başlattıklarını söyledi.

Gençlere seslenen Beşinci, "Bir oku, iki düşün, üç uygula, dört neticelendir. Şimdi sizlere soruyorum, okumaya, kendinizi geliştirmeye var mısınız? Uygulamaya, projelendirmeye var mısınız? Neticelendirme ve sonuç almaya var mısınız? Bunun için gençliğin enerjisi lazım.

Beşinci, Mardin'de kitap okuma seferberliğini ilan ettiklerini ifade ederek, "9 yılda toplamda 965 bin öğrenciye ulaştık. Geçen yıl 263 bin, bu yıl ki hedefimiz inşallah 400 bin. İstiyoruz ki kitap kurtlarımız yarışsın, ülkemiz kazansın. Gençlerimiz daha fazla okusun, ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeye gelsin. Dolayısıyla katkı sağlayan herkese, sizlere çok teşekkür ediyorum. Mardin'de Valimizden birçok hocamıza, büyüğümüze kadar hepsi destek oldular. Bu vesileyle annelere, babalara ve öğretmenlerimize de seslenmek istiyorum, onlar yoksa biz bir eksiğiz. Onların değerli katkıları bizler için çok anlamlı olacaktır." şeklinde konuştu.

Programa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, belediye başkanları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.