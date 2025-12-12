Bakan Tekin: Yönetişim mekanizmasını sağlıklı kurgulamaya çaba sarf ettik

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Derdimiz şu, modern kamu yönetiminde 'Yönetişim' diye ifade edilen, yani birlikte çalıştığımız insanlarla karar alma mekanizmalarında ve uygulama mekanizmalarında birlikte hareket etme süreçlerini sağlıklı, demokratik, özgürlükçü bir perspektifle yürütmeye çalışıyoruz. " dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Teklin'e İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür eşlik etti. Bakan Tekin ziyarette öğrencilerin yapmış olduğu 'Okulum Ekmek Sunumu Noktası'na uğrayarak bilgi aldı. Tekin, okulun yanında bulunan takı tasarım atölyesindeki standı da ziyaret etti. Tekin, okul öğrencilerinin yaptığı Kahve Atölyesi'nde tezgaha geçip, basın mensupları ve davetlilere kahve ikramında bulundu. Okulun müzik sınıfında 12. sınıf öğrencilerine de eşlik eden Tekin, Moda Tasarım Atölyesi'ni gezdi, öğrencilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

'BU SOHBETLER NETİCESİNDE ELDE ETTİĞİMİZ ÖNERİLERLE ADIM ATIYORUZ'

Tasarım atölyesinde bulunan eski dikiş makinalarının yenilenmesi talimatını da veren Tekin, öğretmenlerle de biraraya geldi. Tekin, "Bu toplantılarda hem genel anlamda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili öğretmen arkadaşlarımızla istişare yapıyoruz, hem spesifik olarak bulunduğumuz okul, okul türü, okuldaki eğitim öğretim ortamlarıyla ilgili eksiklik, aksaklık varsa onları tartışıyoruz. Hem de öğretmen arkadaşlarımızın bireysel olarak öneri, düşünce, talep ve istişareyle dolu bir toplantı ortamı yürütüyoruz. Şimdiye kadar kaç tane yaptık, sayısını hatırlamıyorum. Sebebi şu; biz buralarda bu sohbetler neticesinde elde ettiğimiz fikirlerle, önerilerle gidip adımlarımızı atıyoruz, düzenlemeler yapıyoruz, mevzuat değişiklikleri yapıyoruz, genelgeler hazırlıyoruz, programlarımızda değişiklik yapıyoruz. Derdimiz şu, modern kamu yönetiminde 'Yönetişim' diye ifade edilen, yani birlikte çalıştığımız insanlarla karar alma mekanizmalarında ve uygulama mekanizmalarında birlikte hareket etme süreçlerini sağlıklı, demokratik, özgürlükçü bir perspektifle yürütmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hep böyle yaptık" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİŞİMİ SAĞLIKLI KURGULAMAYA ÇABA SARF ETTİK'

Bakan Tekin, "Yaz aylarında yayınladığımız işte 50-60 maddelik genelgelerin tamamı, orada yaptığımız düzenlemelerin, orada yer verdiğimiz hususların tamamı mutlaka en az bir Öğretmenler Odası'nda dile getirilmiştir. Bir Öğretmenler Odası'nda ifadesini özellikle kullandım çünkü şunu da yapmıyoruz. 'Herkes birşey söyledi, herkesin söylediğini yapalım' da değil. Burada birşey alıyoruz, başka bir yere gidiyoruz onu soruyoruz. 'Arkadaşlar böyle bir öneri var, artıları eksileri ne olur, doğru mudur, yanlış mıdır.' Birkaç yerle tartışıyoruz. Ardından bir uzlaşı varsa, bunları mevzuata dönüştürüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız şey bu anlamda bu yönetişim mekanizmasını sağlıklı kurgulamaya çaba sarf ettik. Şimdiye kadarki meramımız buydu. Bugün de bu vesileyle İstanbul programımız vardı, buradayız. İnşallah burada da böyle güzel hepimiz açısından, ülkemiz açısından, eğitim sistemimiz açısından doğru olacak şeyleri hep beraber tartışırız" diye konuştu