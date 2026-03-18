Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Eğitim Ailesi ile İftar Programı"nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evlatlarımızın kalbine bugün yerleştirdiğimiz her adalet duygusu, her merhamet bilinci, her kardeşlik şuuru, yarın bu ülkenin toplumsal iklimine, siyasi diline ve müşterek hayatına mutlaka karşılık verecektir." dedi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre Salonu'nda düzenlenen "Eğitim Ailesi ile İftar Programı"nda konuştu.

Tekin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlere, eğitim temsilcilerine ve maarif davasına emek verenlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti, hayırlara vesile kılması temennisinde bulundu.

Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünün de idrak edildiğini anımsatan Tekin, Çanakkale'nin milletin en ağır şartlar altında dahi diz çökmediği, istiklalinden ve istikbalinden vazgeçmediğini bütün cihana ilan ettiği yer olduğunu vurguladı.

Tekin, Çanakkale'de müdafaa edilenin, toprağın kendisiyle "milletin haysiyeti, imanı, kardeşliği ve kader birliği" olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda İslam'ın son ordusunun vakarını ve iradesini muhafaza eden büyük bir direnişti. Bu büyük müdafaayı omuzlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

Tüm öğretmenlerin ve eğitim camiasının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Tekin, vazifeleri başında şehadete yürüyen şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle yad etti, onların geride bıraktıkları hatıranın, ailelerinin ve emanetlerinin milletin vicdanında daima hürmetle taşındığını ifade etti.

"Bizim için kıymetli olan, bu güzel hasletlerin çocuklarımızın dünyasında bizzat tecrübeyle yer etmesiydi"

Ramazan ayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himaye ve destekleriyle, okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla "son derece canlı, kuşatıcı ve ruhu olan bir iklim içinde" idrak edildiğini bildiren Tekin, "Muhterem Cumhurbaşkanım, öncelikle Türkiye'ye, bizlere, bu iklimi yaşattığınız için, bu mücadeleyi verdiğiniz için, bu mücadelede bizi yanınıza yol arkadaşı olarak aldığınız için size şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak muratlarının, çocukların bu ramazan ayını merhametin, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin hayatın içine karıştığı bir zaman olarak yaşamaları olduğunu vurguladı. Bu sebeple okullarda oluşturdukları iklimde, çocukların iyilikle doğrudan temas kurmasına, dayanışmayı görmesine ve paylaşmayı yaşamasına özen gösterdiklerini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Kimi zaman hazırlanan bir iftariyeliğin yolda kalmış birine uzanışındaki inceliği, kimi zaman sıcak bir pidenin mahallenin büyükleriyle paylaşılmasındaki muhabbeti, kimi zaman da çocuklarımızın kendi birikimleriyle bir zimem defterini kapatmanın taşıdığı insanlık dersini kendi kalpleriyle hissetsinler istedik. Bizim için kıymetli olan, bu güzel hasletlerin çocuklarımızın dünyasında bizzat tecrübeyle yer etmesiydi."

Hiçbir çocuğumuzu zorlayacak, ayrıştıracak yahut mahremiyetini zedeleyecek bir usule tevessül etmedik. Gönüllülüğü esas alan, aileyi okulun tabii refiki kabul eden bir dikkatle evlatlarımızın ortak hayat şuuru, birlik hissi ve kardeşlik ahlakıyla tabii biçimde tanışmasına imkan hazırladık. Arzumuz, bu kıymetlerin çocuklarımızın dünyasında yaşanarak öğrenilen bir iklime dönüşmesiydi."

Bakan Tekin, bu hassasiyetin ne kadar hayati olduğunun Terörsüz Türkiye sürecinde daha net biçimde görüldüğünü belirterek, 2002'den bu yana atılan demokratikleşme ve sivilleşme adımlarının, hak alanını genişleten düzenlemelerle birlikte farklı toplum kesimlerinin birbirini daha dikkatle görmesine, birbirine daha adil yaklaşmasına, birlikte yaşama zeminini daha sağlam bir yerde tutmasına imkan verdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde taşınan bu iradenin Cumhur İttifakı'nın milli birlik, toplumsal huzur ve iç cepheyi tahkim etme kararlılığıyla daha da kuvvet kazandığını aktaran Tekin, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan irade, ülkemizin on yıllardır güvenlik parantezine hapsedilen imkan ve enerjisini yeniden kalkınmaya, demokrasiye ve istikbal inşasına tahsis etme bakımından tarihi bir merhaleyi ifade etmektedir." diye konuştu.

"Vazifemiz, güveni, kardeşlik hukukunu ve ortak hayat şuurunu evlatlarımızın kalbine yerleştirmektir"

İçeride kardeşliği tahkim eden Terörsüz Türkiye sürecinin, dışarıda da Türkiye'nin duruşuna kuvvet verdiğini dile getiren Tekin, Türk ve İslam dünyasının geniş gönül coğrafyasında Türkiye'ye bağlanan ümidi daha da büyüttüğünü söyledi.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Uluslararası krizlerin giderek yoğunlaştığı, dengelerin sertleştiği böyle bir dönemde Türkiye'nin sesi adaletle, insafla ve hakkaniyetle duyuluyorsa bu, zatıalinizin şahsınızda tecessüm eden o vakur duruşun eseridir. En çetin zamanlarda milletimize yönünü kaybetmeyeceğini, kendi öz gücüyle doğrulabileceğini, kendi değerleriyle yeniden ayağa kalkabileceğini hissettirdiniz. Mazlumun feryadına sırt dönmediniz, haksızlık karşısında suskunluğa razı olmadınız, bu millete kendi ruhuyla büyümenin mümkün olduğunu yeniden gösterdiniz."

Yakın coğrafyamızın ağır sarsıntılardan geçtiği, bölgemizde istikrarsızlığın derinleştiği, Gazze'de masum çocukların, annelerin, sivillerin ağır bir vahşet altında hayattan koparıldığı böyle bir dönemde, milli birliğimizi, kardeşlik zeminimizi ve iç huzurumuzu daha da sağlam tutmanın ne kadar hayati olduğu çok daha açık biçimde görülmektedir. Bu sebeple okullarımızda ramazan boyunca kurmaya çalıştığımız merhamet, dayanışma ve kardeşlik iklimini, memleketin müşterek hayatını onaran çok kıymetli bir imkan olarak gördük. Aynı zamanda sizin bu mücadelenize destek olabilecek bir alan olarak kabul ettik. Evlatlarımızın kalbine bugün yerleştirdiğimiz her adalet duygusu, her merhamet bilinci, her kardeşlik şuuru, yarın bu ülkenin toplumsal iklimine, siyasi diline ve müşterek hayatına mutlaka karşılık verecektir."

Tekin, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı bu istikamette hangi yaraları sardığını, hangi kapıları araladığını çok iyi gördüğünün altını çizerek, "Biz de maarif ailesi olarak bu hakikatin en yakın şahidiyiz, aynı zamanda bu büyük yürüyüşün en hayati cephesinde durduğumuzun da farkındayız. Vazifemiz, zatıalinizin bu millete yeniden hissettirdiği güveni, kardeşlik hukukunu ve ortak hayat şuurunu evlatlarımızın kalbine yerleştirmektir. Bu vesileyle, bir Müslüman ve bu milletin bir evladı olarak, aziz milletimizin haysiyetini, ümmetin umudunu ve insanlığın izzetini temsil eden bu duruşunuz için zatıalinize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Hakkı ve adaleti önceleyen, insan onurunu asla pazarlık konusu ettirmeyen, hakikati daima önde tutan bu çizginin yanında saf tutmayı, bu emaneti eğitim yoluyla büyütmeyi ve bu büyük yürüyüşe omuz vermeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tekin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.