Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihi bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında silah arkadaşları ve vatanın bağımsızlığı uğruna fedakarlık gösteren bütün şehit ve gazilerle birlikte rahmet, saygı ve şükranla andı.

10 Kasım'ı, milletin tarihi mücadelesini, Cumhuriyet'in kuruluş iradesini ve gelecek nesillere karşı taşıdıkları sorumluluğu yeniden idrak ettikleri anlamlı bir gün olarak gördüklerini belirten Tekin, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesine önderlik ettiğini, bu iradeyi Cumhuriyet ile taçlandırarak tarihin seyrini değiştirmiş büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğiyle Başöğretmenlik vasfının, Cumhuriyet'in kuruluş ve yükseliş iradesinin birbirini tamamlayan yönleri olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in geleceğini sınıflarda yetişecek nesillerin bilgi ve irfanıyla ilişkilendiren bir önderden söz ediyoruz. Öğretmenlere seslenirken dile getirdiği 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.' sözü, eğitime yüklediği tarihi sorumluluğun ifadesidir. Fikri hür bir zihin sorar, araştırır, muhakeme eder. Vicdanı hür bir insan, ahlaki sorumluluk taşır, hakkı ve hakkaniyeti gözetir. İrfanı hür bir nesil, kendi kültürünün derinliğini kavrar, insanlığın ortak birikimine açık olur. Bugün biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi, onları milli ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, sorumluluk sahibi, bilgiye ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

"Atatürk'ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihi bir sorumluluktur"

Bakan Tekin, bir milletin hafızasının, kurucu iradesini ve o iradeyi hazırlayan tarihi birikimi birlikte taşıdığına dikkati çekerek, bu bilinçle yetişen nesillerin geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa ettiğini belirtti.

Tekin, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihi bir sorumluluktur. Milli egemenliğe, tam bağımsızlığa, demokrasiye, Cumhuriyet'e ve ilme sahip çıkmak, öğretmenin emeğini, öğrencinin merakını ve ailenin katkısını yüceltmek bu sorumluluğun özünü oluşturur." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA