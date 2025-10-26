Milli Eğitim Bakanı Tekin, 11. Zeka ve Yetenek Kongresi'nde Atölyeleri Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen 11. Zeka ve Yetenek Kongresi'ndeki atölyeleri ziyaret etti.

Türkiye Zeka Vakfı (TZV) ile ODTÜ işbirliğiyle dün başlayan 11. Zeka ve Yetenek Kongresi, Eğitim Fakültesindeki atölyelerle devam ediyor.

Tekin, Arda Ergez'in moderatörlüğünü yaptığı "Çocuklar için Finansal Okuryazarlık: Geleceği Bugünden Tasarlamak" atölyesine ziyarette bulundu.

Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı'dan 11. Zeka ve Yetenek Kongresi'ne ilişkin bilgi alan Bakan Tekin, bugün finansal okuryazarlık atölyesine gelmenin kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de okuryazarlık becerileri konusunda sorun yaşadığı değerlendirmesinde bulunan Tekin, "Türkiye Maarif Modeli'ni kurgularken, 9 okuryazarlık becerisi tanımı yaptık. Bunlardan bir tanesi de finansal okuryazarlık. Bunların yanında kültür okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, sanat okuryazarlığı da var. Bunlar önemli beceriler." dedi.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, Doç. Dr. Burak Karabey ve Uğur Mert'in anlatımını yaptığı "Zamanın Matematiği" ile Özge Karabulut'un moderatörlüğünde "Belirsizlikte Adaptif Zeka ile İlerlemek" atölyelerini de ziyaret ederek, katılımcılara ve eğitmenlere başarılar diledi.

Atölyelerin ardından ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa Levent İnce, Bakan Tekin ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Bakan Tekin'e ziyarette, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TZV Başkanı Emrehan Halıcı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı da eşlik etti.

Dün başlayan 11. Zeka ve Yetenek Kongresi, bugün sona erecek.