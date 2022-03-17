Son dakika haber: Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ediyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde, kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Özer, 6 Eylül 2021'den itibaren 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlatarak, "Kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. 7 Şubat itibariyle de ikinci döneme başladık. Şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.