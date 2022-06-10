Milli Eğitim Bakanı Özer, "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer, "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti
AA - Volkan Bayraktar - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti. Özer, burada stantları gezdi.
AA / Volkan Bayraktar - Güncel