Milli Eğitim Bakanı Özer, "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti. Özer, burada stantları gezdi. AA / Volkan Bayraktar - Güncel Ziya Selçuk Mahmut Özer Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Milli Eğitim Bakanı Özer, '9. Science Expo Bursa Bilim Festivali'ni ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.