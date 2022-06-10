Milli Eğitim Bakanı Özer, "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer, "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti

AA - Volkan Bayraktar - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "9. Science Expo Bursa Bilim Festivali"ni ziyaret etti. Özer, burada stantları gezdi.

AA / Volkan Bayraktar - Güncel

Ziya Selçuk Mahmut Özer Bursa Güncel Haberler

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