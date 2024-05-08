Milli Eğitim Bakanı, eğitimde şiddete karşı önlemleri görüşmek için sendika başkanlarıyla toplantı yapacak

OGÜN AKKAYA

(ANKARA) – Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen'in genel başkanlarıyla toplantı yapacak. Toplantıda, eğitimcilere yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemler görüşülecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, toplantıya ilişkin "Eğer yalnızca şiddeti kınama, ve lanetlemekle kalacaksa biz o açıklamada yer almayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen genel başkanlarını eğitimde şiddeti görüşmek ve çözüm önerileri tartışmak için yarın toplantıya davet etti. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in basın toplantısı yapması bekleniyor.

"BİZİM TALEBİMİZ EĞİTİMDE ŞİDDET YASASININ ÇIKMASI ÜZERİNE OLACAK"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, görüşme sonrası bir basın açıklamasının yapılacağını, ancak görüşmede eğitimde şiddete karşı sadece bir kınama ve lanetleme kararı çıkarsa o açıklamada yer almayacaklarını belirtti. Özbay, şunları söyledi:

"Saat 10.00'da görüşmeye gideceğiz. Saat 10.30 gibi de basına açıklama yapmayı planlıyorlar. Eğer yalnızca şiddeti kınama ve lanetlemekle kalacaksa biz o açıklamada yer almayacağız. Ama şiddet yasası vurgusu, öğretmene, eğitimciye sahip çıkılacağı vurgusu ve sürecin sendikalarla birlikte diyalogla yürütüleceği vurgusuyla ilgili bir sözü olursa bunu olumlu değerlendirip şiddete karşı bir birlikteliğin görüntüsünü veririz dedik. Bizim talebimiz eğitimde şiddet yasasının çıkması üzerine olacak. Bu diyaloğun bizlerle daha güçlü kurulması yönünde adım atılmalı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde bulunan Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nin 74 yaşındaki Müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce diğer öğrencilerin eğitimlerini engelleyecek şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle uzaklaştırma cezası alan 2006 doğumlu Y.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.