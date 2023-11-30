Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Batman'da çalıştayda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Gayret ile mesleki eğitimin ayağa kaldırılması için milletçe büyük bir seferberlik içerisindeyiz.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Gayret ile mesleki eğitimin ayağa kaldırılması için milletçe büyük bir seferberlik içerisindeyiz." dedi.

Şamlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Eğitim-İstihdam İlişkisini Güçlendirme Çalıştayı"nın açılışında, 28 Şubat sürecinin mesleki eğitime darbe vurduğunu, sürecin direkt mesleki eğitimle alakalı olduğunu söyledi.

"Tabii 28 Şubat imam hatip okullarımızı çok hedef aldı ve bu okullara zarar verdi, doğrudur. Fakat 28 Şubatçıların asli meselesi Türkiye'nin üretim kabiliyetiydi, yani mesleki eğitimi vurmalarıydı." ifadelerini kullanan Şamlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon ile mesleki eğitimin birçok plan ve hükümet programında yer aldığını belirtti.

Şamlıoğlu, şöyle konuştu:

"Gayret ile mesleki eğitimin ayağa kaldırılması için milletçe büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Mesleki eğitim meselesi tüm eğitim sistematiğinin üstünde başka konu. Mesleki eğitimi, çalışmaların merkezine aldık. 7. ve 8. sınıflarda beceri temelli bir eğitim modeli hayata geçirilecek. 7. ve 8. sınıflardan itibaren modüler bir eğitim için yaklaşık iki aydır arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 7. ve 8. sınıflardan itibaren çocuklarımızın beceri temelli, mesleki eğitimi merkeze alacak yaklaşımı hayata geçireceğiz."

Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da konuşma yaptı.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, kaymakamlar, belediye başkanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çalıştay, iki gün sürecek.