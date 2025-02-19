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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Türkiye'de Eğitimin Başarılarını Duyurdu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Türkiye'de Eğitimin Başarılarını Duyurdu
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını ve eğitimdeki başarıların uluslararası ölçekteki değerlendirmelerde öne çıktığını belirtti. 2002'den bu yana eğitime yapılan yatırımlar ve patent başvuru sayılarındaki artış üzerinde durarak, Türkiye'nin eğitim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısının son yıllarda azaldığını belirterek, "Derslik başına öğrenci sayıları bugün 23'lere, 16'lara, 12'lere kadar düşmüş durumda. 60'ların, 70'lerin olduğu bir yerde bırakın yapay zekayı ve teknolojiyi, 'Hangi öğrenci ne anladı?' sorusuna cevap veremezsiniz." dedi.

Macit, Kağıthane'de düzenlenen 139. Bab-ı Ali Toplantısı'nda, eğitim konusunda kamu menfaatinin ortak çıkarı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye'de eğitimin genellikle olumsuzluk algısı üzerinden tartışıldığını vurgulayan Macit, uluslararası ölçekteki değerlendirmelere göre Türkiye'nin eğitimde sağladığı başarıları anlattı.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasının (TIMSS) geçen aylarda yayımlanan sonuçlarına değinen Macit, "TIMSS'e 4'üncü sınıflarda fen bilgisi alanında Türkiye dünyada dördüncü ülke, OECD ülkeleri arasında ikinciyiz, birinci Güney Kore. Matematikte de 4'üncü sınıflarda dünyada sekizincisiyiz, OECD ülkeleri arasında da dördüncüyüz. 8'inci sınıflarda da fen alanında yedinciyiz, OECD ülkeleri arasında beşinciyiz. Matematik alanında dünyada 13'üncüyüz, OECD ülkeleri arasında onuncuyuz. 'Muhtemelen sırada var' diye sayacağımız ülkelerin hepsi gerimizde olan ülkeler; Finlandiya, ABD, İngiltere gibi. Dolayısıyla eğitimde geldiğimiz nokta iyi bir nokta." dedi.

Türkiye'de teknoloji alanında eğitime yapılan yatırımlara dikkati çeken Macit, şöyle konuştu:

"2002'de Türkiye'deki teknopark sayısı 3, bugün 100'den fazla teknopark, 10 binden fazla girişimciden bahsediyoruz. Ar-Ge merkezi o yıllarda yok, bugün Türkiye'nin dört bir tarafında 1600'den fazla AR-GE tasarım merkezinden bahsediyoruz. AR-GE harcamaları çok enteresan, binde 5 ve bunun sadece yüzde 29'unu özel sektör yapıyor, kalanı devlet üniversiteleri eliyle yapılıyor."

Türkiye'nin 2002'ye kadar patent başvuru sayısının 400 olduğunu aktaran Macit, 2023'te patent başvuru sayısının 9 bin olduğunun altını çizdi.

Macit, 2002'de yıllık 15 bin olan bilimsel yayın sayısının bugün 50 binlere ulaştığını ifade etti.

"Öğrenci sayımız 18 milyona yaklaştı"

Bakanlığın 1 milyon 200 bine yakın öğretmeni bünyesinde istihdam ettiğini vurgulayan Macit, "Öğrenci sayımız 18 milyona yaklaştı. 75 bin kurumdan ve 800 bine yaklaşmış derslikten bahsediyoruz." dedi.

Öğretmen ve derslik sayısının sınırlı, öğrenci sayısının ise maksimum olduğu ortamlarda eğitimin kalitesinden bahsedilemeyeceğini belirten Macit, "Derslik başına öğrenci sayıları bugün 23'lere, 16'lara, 12'lere kadar düşmüş durumda. 60'ların, 70'lerin olduğu bir yerde bırakın yapay zekayı ve teknolojiyi, 'Hangi öğrenci ne anladı?' sorusuna cevap veremezsiniz." diye konuştu.

Türkiye'de eğitimi sadeleştirdiklerini aktaran Macit, "Çünkü artık dünyanın geldiği noktada lise veya üniversiteden mezun olan çocuğun ne kadar bilgiye sahip olduğuna değil, önüne konulan bilgiyle ne kadar çıktı üretebildiğine bakılıyor. Öğrenmeyi öğrenmiş mi ona bakılıyor aslında." dedi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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