Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kırklareli'nde Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunup öğrencilerle bir araya geldi.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Yelkenci, Vali Birol Ekici'den brifing aldı.

Daha sonra Kırklareli Fen Lisesinde düzenlenen "Değerler Eğitimi: İletişimde Şiddet ve Şefkat Dili Semineri"ne katılan Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerini tanımaları için manevi değerlerini bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu değerlerin bilimsel çalışmalar ile benimsenmesi gerektiğini ifade eden Yelkenci, milli değerlerin hem bireysel hem de toplumsal anlamda milleti ayakta tuttuğunu kaydetti.

Yelkenci, manevi değerlerin de insanları ruhsal olarak güçlü kıldığını dile getirerek, "Ne milli değerlerimiz, ne manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir. Bilim de bu değerlerimizin alternatifi değildir. Hepsi birbirini bütünleyen, tamamlayan unsurlardır. Yani ne bilimden vazgeçeriz, ne milli değerlerimizden vazgeçeriz." diye konuştu.

Milli ve manevi değerler ile bilimin bir arada olmasının geleceğe çok daha rahat ve güçlü bir şekilde bakılabilmesini sağladığını anlatan Yelkenci, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bir milletin kültürünü koruyabilmesi, 50 yıl veya 100 yıl sonraya ulaşabilmesinin çeşitli şartları var. Eğer bu şartlar yerine gelmezse 100 yıl sonrasına millet olarak varamıyorsunuz. Hem Bakanlık olarak, hem şahsen değerler eğitimi tabirini özellikle kullanmıyorum, kullanmıyoruz. Çünkü değerler eğitimi dediğimiz şey bir beden eğitimi gibi, hatta ahlak eğitimi gibi veya herhangi bir alanın eğitimi gibi bir şey olamaz. Değerler içselleştirilir, değerler benimsenir, özümsenir ve aynı DNA'mızdaki kodlar gibi hem psikolojik esenliğimizde hem ruhsal güçlülüğümüzde kodlar olarak yerini alır. Yani değerler eğitimi diye bir şeyden ziyade değerlerin içselleştirilmesinden bahsediyoruz. Yeni çalışmalarımız arasında yer alacak erdem, değer, eylem formülünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Seminerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Yelkenci, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından üretilen elektrikli otomobili inceledi.

Yelkenci daha sonra Kırklareli Uygulama Oteli'nde ilçe milli eğitim müdürleriyle buluştu.