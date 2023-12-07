Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kırklareli'nde Öğrencilerle Buluştu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunup öğrencilerle bir araya geldi. Yelkenci, değerler eğitimi ve bilimin bir arada olmasının önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunup öğrencilerle bir araya geldi.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Yelkenci, Vali Birol Ekici'den brifing aldı.

Daha sonra Kırklareli Fen Lisesinde düzenlenen "Değerler Eğitimi: İletişimde Şiddet ve Şefkat Dili Semineri"ne katılan Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerini tanımaları için manevi değerlerini bilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu değerlerin bilimsel çalışmalar ile benimsenmesi gerektiğini ifade eden Yelkenci, milli değerlerin hem bireysel hem de toplumsal anlamda milleti ayakta tuttuğunu kaydetti.

Yelkenci, manevi değerlerin de insanları ruhsal olarak güçlü kıldığını dile getirerek, "Ne milli değerlerimiz, ne manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir. Bilim de bu değerlerimizin alternatifi değildir. Hepsi birbirini bütünleyen, tamamlayan unsurlardır. Yani ne bilimden vazgeçeriz, ne milli değerlerimizden vazgeçeriz." diye konuştu.

Milli ve manevi değerler ile bilimin bir arada olmasının geleceğe çok daha rahat ve güçlü bir şekilde bakılabilmesini sağladığını anlatan Yelkenci, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bir milletin kültürünü koruyabilmesi, 50 yıl veya 100 yıl sonraya ulaşabilmesinin çeşitli şartları var. Eğer bu şartlar yerine gelmezse 100 yıl sonrasına millet olarak varamıyorsunuz. Hem Bakanlık olarak, hem şahsen değerler eğitimi tabirini özellikle kullanmıyorum, kullanmıyoruz. Çünkü değerler eğitimi dediğimiz şey bir beden eğitimi gibi, hatta ahlak eğitimi gibi veya herhangi bir alanın eğitimi gibi bir şey olamaz. Değerler içselleştirilir, değerler benimsenir, özümsenir ve aynı DNA'mızdaki kodlar gibi hem psikolojik esenliğimizde hem ruhsal güçlülüğümüzde kodlar olarak yerini alır. Yani değerler eğitimi diye bir şeyden ziyade değerlerin içselleştirilmesinden bahsediyoruz. Yeni çalışmalarımız arasında yer alacak erdem, değer, eylem formülünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Seminerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Yelkenci, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından üretilen elektrikli otomobili inceledi.

Yelkenci daha sonra Kırklareli Uygulama Oteli'nde ilçe milli eğitim müdürleriyle buluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Faruk Yelkenci Birol Ekici Kırklareli Kültür Şiddet Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title