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Milletvekilleri Elektrik Kesintilerine Tepki Gösterdi

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesine ve artan elektrik kesintilerine 'Şanlıurfa'da elektrikler kesik' yazılı dövizlerle tepki gösterdi.

(ANKARA)- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis kulisinde, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesine ve artan elektrik kesintilerine 'Şanlıurfa'da elektrikler kesik' yazılı dövizlerle tepki gösterdi. Mahmut Tanal, "Şanlıurfa'da elektrikler kesik, vatandaşın enerjiye erişim imkanı yok. Enerjiye erişim bir insan hakkıdır. Şanlıurfa'da insan hakları ihlal ediliyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilde artan elektrik kesintilerine Meclis kulisinde tepki gösterdi. Milletvekilleri, 'Şanlıurfa'da elektrikler kesik' yazılı dövizlerle açıklama yaptı.

"Kamu hizmeti rantçılığa bırakılamaz"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Şanlıurfa'da elektrikler kesik, vatandaşın enerjiye erişim imkanı yok. Enerjiye erişim bir insan hakkıdır. Şanlıurfa'da insan hakları ihlal ediliyor" dedi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise, "Sadece Şanlıurfa'da değil bölgenin büyük bir kesiminde ciddi bir elektrik sorunu var. Bu elektrik sorununu özelleştirmelerle yandaşlara aktarıldığı günden bu yana var ve biz bunun takipçisi olacağız. Türkiye'deki bu özelleştirme sorununu gündeme getireceğiz ve bunların ensesinde olacağız" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de "Elektrik bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti rantçılığa bırakılamaz. Bu yüzden tüm Türkiye'de elektrikle ilgili özelleştirmeler yeniden gündeme alınmalı ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmalı, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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