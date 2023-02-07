Milletvekili Taş'ın ailesine taziye dileyen Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi. Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Yakup Taş Adıyaman Güncel Haberler

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