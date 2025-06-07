Milletvekili Nasıroğlu, Kurban Bayramı'nı Hastanede Kutladı

Milletvekili Nasıroğlu, Kurban Bayramı'nı Hastanede Kutladı
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, onların Kurban Bayramı'nı kutladı ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutlayan Nasıroğlu, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Nasıroğlu'na, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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