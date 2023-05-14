Milletvekili genel seçiminde son durum! İşte ittifakların oy oranları

Oy sayımının başlamasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 19.00 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 4.29 oldu. Saat 19.00 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 4.29 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 66.31, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 22.30, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 7.14, ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 0.77 olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

4 İTTİFAK SEÇİME GİRDİ

Milletvekili Genel Seçiminde ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata" ve "Emek ve Özgürlük" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Saat 19.00 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 4.29 oldu. Buna göre;