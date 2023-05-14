MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 281.483Açılan Sandık : 889Açılan Sandık Oranı : % 95.8Kullanılan Oy : 242.228Geçerli Oy : 236.159Katılım Oranı : % 89.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,29111.6862 CHP : % 29,1468.8231 İYİ PARTİ : % 18,1542.
|Toplam Sandık
|:
|928
|Toplam Seçmen
|:
|281.483
|Açılan Sandık
|:
|889
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.8
|Kullanılan Oy
|:
|242.228
|Geçerli Oy
|:
|236.159
|Katılım Oranı
|:
|% 89.81
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 47,29
|111.686
|2
|CHP
|:
|% 29,14
|68.823
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 18,15
|42.863
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,08
|111.176
|1
|AK PARTİ
|:
|% 35,94
|84.863
|1
|MHP
|:
|% 9,43
|22.278
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,14
|2.683
|-
|BBP
|:
|% 0,57
|1.352
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,60
|3.790
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,32
|3.111
|-
|AP
|:
|% 0,29
|679
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,59
|3.746
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,29
|3.039
|-
|TİP
|:
|% 0,30
|707
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,74
|1.754
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,20
|479
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|447
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|222
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|170
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|55
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,19
|441
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|409
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|245
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|240
|-
|AB
|:
|% 0,09
|214
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|158
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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