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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 281.483Açılan Sandık : 889Açılan Sandık Oranı : % 95.8Kullanılan Oy : 242.228Geçerli Oy : 236.159Katılım Oranı : % 89.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,29111.6862 CHP : % 29,1468.8231 İYİ PARTİ : % 18,1542.

Toplam Sandık: 928
Toplam Seçmen: 281.483
Açılan Sandık: 889
Açılan Sandık Oranı: % 95.8
Kullanılan Oy: 242.228
Geçerli Oy: 236.159
Katılım Oranı: % 89.81

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 47,29111.6862
CHP: % 29,1468.8231
İYİ PARTİ: % 18,1542.8631
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,08111.1761
AK PARTİ: % 35,9484.8631
MHP: % 9,4322.278-
YENİDEN REFAH: % 1,142.683-
BBP: % 0,571.352-
ATA İTTİFAKI: % 1,603.790-
ZAFER PARTİSİ: % 1,323.111-
AP: % 0,29679-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,593.746-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,293.039-
TİP: % 0,30707-
MEMLEKET: % 0,741.754-
GENÇPARTİ: % 0,20479-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,19447-
SOL PARTİ: % 0,10222-
TKP: % 0,07170-
TKH: % 0,0255-
VATAN PARTİSİ: % 0,19441-
ANAP: % 0,17409-
MİLLET: % 0,10245-
HAK-PAR: % 0,10240-
AB: % 0,09214-
HKP: % 0,07158-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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