AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük, bir bebeğin koruyucu anneliğini üstlendi

Ak Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, bir bebeğin koruyucu anneliğini üstlendi. Bölük, "Bu kararı almayı düşünen varsa 1 dakika bile tereddüt etmeyin. Gerçekten hayatınız bambaşka bir noktaya dönüşüyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 2'nci Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'na katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, kendisinin de bir bebeğin koruyucu ailesi olduğunu söyledi. Koruyucu aile olma sürecinde yaşadıklarını anlatan Bölük, kaderlerinin zaten koruyucu aile olmak için çizildiğini ve dolayısıyla bunun bir karar alma sürecinin ötesinde olduğunu söyledi.

'KALPTEN ANNE-BABA OLMAK ÇOK BAŞKA BİR ŞEY'

Koruyucu anne ya da baba olmanın duygusu bakımından biyolojik anne-baba olmaktan farkının olmadığını belirten Bölük, "Kalpten doğurduğunu söylüyorum. Kalpten anne-baba olmak, çok başka bir şey. İşin nihayetinde siz anne-baba oluyorsunuz. O çocuk nereden gelirse gelsin, bu bir mucize. Benim çocuğum da benim eşim için, bütün ailem için bir mucize. 15-16 senedir bunu bekliyorduk aslında. Onu bekliyorduk, o da bizi bekliyormuş. 'Çocukların hayatına dokunuyorsunuz' diyorlar. Burada bütün ailelere sesleniyorum; siz onların hayatına dokunmuyorsunuz, onlar sizin hayatınıza dokunuyorlar. Onlar sizi bambaşka insanlar haline getiriyorlar. Bu kararı almayı düşünen varsa 1 dakika bile tereddüt etmeyin" diye konuştu.

'BENİM GİBİ YÜRÜYOR, BENİM GİBİ UYUYOR'

Koruyucu aile oldukları çocuklar ile aralarındaki ilişkinin normal ebeveynlik ilişkisinden farklı olmadığını kaydeden Bölük, "Sizin çocuğunuzla aranızdaki ilişki nasılsa benim de çocuğumla aramdaki ilişki tam olarak öyle. Çünkü bir süre sonra hareketleri, fiziki görüntüsü size benzemeye başlıyor. Mesela benim çocuğum eşime benziyor. Benim çocuğum benim gibi yürüyor, benim gibi uyuyor. Çünkü kalpten doğurursunuz. Dolayısıyla normal bir ebeveynin yaşadığı ne varsa aynı şeyleri yaşıyoruz. Pek bir farkı yok. Ben de çalışan bir anne ne yaşıyorsa onu yaşıyorum. Bu sabah onu bırakırken sabah saat 05.00'de beni uyandırdı. Çocuğunuzu işe gelirken bırakırken ne hissediyorsanız; ben de aynı şeyleri hissettim" dedi. Ayrıca koruyucu aile hizmetinin Türk medeniyetinin özünde olduğunu söyleyen Bölük, hizmetin kurumsal bir yapıya bürünmesi anlamında son 20 yılda ciddi mesafe katedildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan 'Gönül Elçileri' projesinin koruyucu aile hizmetinin görünürlüğü açısından önemli katkısı olduğunu ifade eden Bölük, bu projenin kendisinin de koruyucu aile olmasında önemli paya sahip olduğunu söyledi.

'BU HİKAYENİN SONU ÇOK GÜZEL BİTİYOR'

Koruyucu aile olma kararının üzerine düşünülmesi gereken bir karar olduğunu ancak bu düşünme sürecinden sonra her şeyin çorap söküğü gibi geldiğini söyleyen Bölük, "Çocuğumu kurumdan alıp, eve geldiğinde benim ve eşim dışında herkes ağlıyordu. Ağlamıyorduk çünkü senelerce belirli noktalarda çok gözyaşı döktük. O an bizim bayramımızdı. Benim çocuğum, benim kahramanım mesela. Benim hikayemin kahramanı, benim evladım. Herkes bir mucize arıyor, işte o mucize evinize gelecek olan o evlat. Lütfen düşünmeyin, hiç tereddüt etmeyin, endişe etmeyin. Çocuklarınız evinize geldikten sonra çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten hayatınız, bambaşka bir noktaya dönüşüyor. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Evdekilerle konuşun, kendi aranızda konuşun, ailelerinizle konuşun ama bu hikayenin sonu çok güzel bitiyor" diye konuştu. (DHA)