MİLLETVEKİLİ ADAYININ ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN DAVASINDA, SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

AK Parti İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayı ve Cumhurbaşkanı avukatı Gülşen Gezici'nin annesi Zinnete Gezici'ye (74) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Sabahattin Ç., kazada kusurunun olmadığını savundu.

Ak Parti İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayı ve Cumhurbaşkanı avukatı Gülşen Gezici'nin annesi Zinnete Gezici'ye (74) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Sabahattin Ç., kazada kusurunun olmadığını savundu. Gezici ailesinin avukatlarının tutuklama istemini reddeden mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.Kaza, 27 Şubat günü Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Sabahattin Ç. yönetimindeki 33 CTK 33 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnete Gezici'ye çarptı. Kazada Gezici yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından Sabahattin Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Tutuksuz sanık Selahattin Ç.?nin yargılanmasına bugün Karşıyaka 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Selahattin Ç.?nin yanı sıra Zinnete Gezici'nin kızı, AK Parti İzmir 2'nci Bölge milletvekili adayı ve Cumhurbaşkanı avukatı Gülşen Gezici, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada savunma yapan Selahattin Ç., Yaklaşık 60-65 kilometre hızla sol şeritte seyir halindeydim. Birdenbire bayan şahıs önüme çıktı, fark edince frene bastım, hemen durdum. Önüme çıkana kadar fark etmemiştim. Olayda kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum dedi.

'ANNEMİ DEĞİL, ARACINI KONTROL ETMİŞ'

Duruşmada söz alan Gülşen Gezici ise Müteveffa annemdir. Görgüye dayalı bilgim yoktur, şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum. Sosyal medyadaki video görüntülerini izlediğimde sanığın araç içerisinde telefonla ilgilendiğini gördüm. Hatta sanık araçtan indikten sonra yerde yatan annemi değil de aracını kontrol etmiştir. Tutukluluk veya adli kontrol şartının ağırlaştırılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı. Zinnete Gezici'nin diğer çocukları da şikayetlerini yineledi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Ailenin avukatları, sanığın tutuklanması talebinde bulundu. Talep üzerine söz alan Sabahattin Ç, Telefon veya başka bir şeyle ilgilenmiyordum. Sürekli yola bakıyordum, ancak dediğim gibi bayan şahsı fark etmemiştim dedi.Diğer müşteki avukatları da sanığın tutuklanması yönünde talepte bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddeden hakim, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 26 Eylül'e erteledi. (DHA)