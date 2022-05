"Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Aylin Nazlıaka: "Hep Birlikte Umudu Örgütleyelim, Güzel Yarınları Kuralım"

Haber : EDDA SÖNMEZ - ÇAĞATAN AKYOL / Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği "Milletin Sesi" mitingi öncesinde, miting alanında; "Gelin hep birlikte umudu örgütleyelim. Hep birlikte güzel yarınları kuralım. İlk seçimlerden sonra 'Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" değerlendirmesini yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenecek "Milletin Sesi" mitingi öncesinde; ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bursa'da yapılması planlanan mitingin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından İstanbul'da yapılmasına karar verildiğini anımsatan Nazlıaka, şunları söyledi:

"BU MİTİNG, HUKUKSUZLUĞA KARŞI BİR DURUŞ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR: Dolayısıyla çok kısa bir süreç içerisinde hazırlanıldı. Ama öylesine birikmiş bir duygu var ki o duygu yoğunluğu bütün yığınları eminim, buraya toplayacak. Halkı buraya toplayacak. Bizler de günlerdir bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Tabii Canan Kaftancıoğlu'nun aynı zamanda bir kadın siyasetçi olmasından kaynaklı olarak da alanları mora boyamak istiyoruz, dedik. Aslında bizler kırmızı beyaz giyiniyoruz. Ama mor bayraklarımız var. Bu mor bayraklar kadın- erkek herkesin taşıması gereken, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediğimiz; insan hakkına, bir insanın en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkar nitelikli. Bu bayraklarımızı sallayacağız. Aynı zamanda CHP'nin ve Türk bayrağının da dağıtılacağı bir miting olacak. Şurası bir gerçek. Bu miting, aslında hukuksuzluğa karşı bir duruş olarak gerçekleşiyor. Tıpkı Adalet Yürüyüşü'nde olduğu gibi.

İLK SEÇİMLERDEN SONRA TEK ADAM REJİMİNİ GÖNDERECEĞİZ: Adalet Yürüyüşü'nde nasıl genel başkanımız o dönemde bir milletvekilimize yapılmış olan haksızlığa yönelik olarak yürüyüşü başlatmış; ancak tüm adaletsizliklerle karşılaşanlar onun yanında yer almış ve o yürüyüş her geçen gün daha da kalabalıklaştıysa bugün de aynı duruş gerçekleşecek. Buna eminiz. Çünkü gerçekten de büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Gerçekten de hayatın her alanında çok büyük adaletsizlikler yaşıyoruz. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü kurmak için, bu ülkede kadın erkek eşitliğini inşa edebilmek için, özgürlük için, eşitlik için; kısacası herkesin daha rahat nefes alabildiği bir Türkiye için burada buluşacağız. Biliyoruz ki buraya gelemeyen, ekranları başından da bizlerle duygu birlikteliği içinde olacak olan vatandaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu birlik, beraberlik için. Buradan her birine de söz vermek istiyoruz. O adil, eşit, özgür, güzel günleri hep birlikte kuracağız. Hepimiz tok, hepimiz eşit, hepimiz özgür oluncaya kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki ilk seçimlerden sonra tek adam rejimini göndereceğiz. AKP'yi ve küçük ortağını göndereceğiz. Millet İttifakı olarak halkın iktidarını kuracağız.

CANAN KAFTANCIOĞLU PES ETMEDEN, YILMADAN MÜCADELE EDEN BİR KADIN SİYASETÇİDİR: Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Biraz önce söylediğim gibi İstanbul İl Başkanımıza yönelik olarak yapılmış olan bir hukuksuzluk neticesinde mitingi buraya aldık. Tabii bu ülkede siyasetçi olmak zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif olmak daha zor. Ama bu ülkede hem siyasetçi, hem muhalif, hem de kadın olabilmek en zor. İşte Canan Kaftancıoğlu bunu başarabilen, pes etmeden, yılmadan mücadele eden bir kadın siyasetçidir. O yüzden biz elbette tüm adalet arayışı içerisinde olan vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz ama bu mitingde özellikle kadın kolları olarak da bir kadın siyasetçiye yapılan bu hak gaspının ayrıca karşısında dimdik durmak ve sesimizi, sözümüzü yükseltmek istiyoruz.

BU HUKUKSUZ KARARI TANIMIYORUZ, İL BAŞKANIMIZ GÖREVİNDEDİR: Tekrar söyleyelim. İl Başkanımız görevindedir. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Kendisi çalışmalarına aynen devam etmektedir. Kadın kolları örgütü olarak bizler de sahada olmayı ve umudu örmeyi sürdüreceğiz. Çünkü umut sadece bir duygu değildir. Aynı zamanda bir direniştir. İşte umudu örgütleyerek aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Yurttaşlarımız da lütfen bize inansın. Gelin hep birlikte umudu örgütleyelim. Hep birlikte güzel yarınları kuralım. İlk seçimlerden sonra 'Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz' diyorum."