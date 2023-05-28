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Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerini kazanmasının ardından Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Bir araya gelen 6 lider, seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Liderlerin ilerleyen saatlerde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan zaferle ayrılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı bir araya geldi.

Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı

LİDERLERİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Merkezi'nde toplanan 6 lider, seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Liderlerin ilerleyen saatlerde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı

HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

2. tur seçimlerine ilişkin sandıkların yüzde 99.85'i açıldı. 27 milyon 725 bin 131 oy alan Erdoğan yüzde 52.16 ile yarışı önde bitirdi. Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 432 bin 951 oy alarak yüzde 47.84'te kaldı.

Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı

Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Millet İttifakı Politika Güncel Haberler

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