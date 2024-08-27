Üye Girişi
Haberler

Mileyha Sulak Alanı'nda Temizlik Çalışması Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'nda, nadir kuş türlerini tehdit eden çöp ve molozlar temizlendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki çok sayıda nadir görülen kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı'nda, Samandağ ve Hatay Büyükşehir Belediyelerine bağlı ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Nadir kuşların görüldüğü Mileyha Sulak Alanı'na dökülen molozlar ve avcılık faaliyetleri yaban hayatını tehdit ediyor. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı avcılığa ve moloz dökümüne yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alana çöp atıldı. DHA'nın haberinin ardından harekete geçen Samandağ Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile bölgedeki çöp ve molozlar kaldırıldı. Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay çalışmaları yerinde inceledi.

KARAÇAY: SAMANDAĞ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Karaçay, "Belediyemiz, çevre temizliği ve halk sağlığı konularına büyük önem vermektedir. Zabıta ekiplerimiz, Mileyha bölgesinde düzenli olarak devriye görevini sürdürmekte ve herhangi bir çöp dökme girişimi tespit edildiğinde gerekli idari para cezalarını anında uygulamaktadır. Son düzenlediğimiz ceza tutanağı görseller arasındadır. Ayrıca, belediyemiz moloz ve çöp toplama işlemlerini belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz cumartesi günü de alanın rutin temizliği Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, halkımızın yaşam alanlarının temiz ve sağlıklı kalması sağlanmaktadır. Hemşehrilerimizin desteğiyle, Samandağ'ımızın güzelliğini ve temizliğini korumaya kararlıyız. Çevremizi hep birlikte koruyarak, daha yaşanabilir bir Samandağ için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nadir Kuş Samandağ Hatay Çevre Doğa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek? Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü?
title