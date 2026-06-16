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Mardin'de parke taşı döşeme çalışmaları sırasında tarihi taş bloklar bulundu

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Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında üzerinde Süryanice yazıtlar bulunan, 12.-14. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen 13 tarihi taş blok keşfedildi. Bölge müze ve jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında üzerinde yazıtların da yer aldığı tarihi taş bloklar bulundu.

Midyat Belediyesince kırsal Ortaca Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda iş makinesiyle zemin düzeltme çalışması yapıldığı sırada 11 taş blok tespit edildi.

Söz konusu bölgenin yakınında da ekiplerce üzerinde kitabelerin bulunduğu 2 ayrı taş blok daha bulundu.

Bunun üzerine Midyat Belediyesince ilgili kurumlara bilgi verildi. Mardin Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince alan koruma altına alındı.

Yapılan ilk incelemelere göre, Süryanice yazıların yer aldığı taş blokların 12. ile 14. yüzyıllar arasında tarihlendirildiği değerlendiriliyor.

Ortaca Mahallesi Muhtarı Edip Aslan, AA muhabirine, Midyat Belediyesinin çalışmaları esnasında yer altından büyük taşlar çıktığını belirterek, "Yaşlılarımız burada zamanında bir kilise olduğundan söz ederlerdi ama biz görmemiştik. Taşların üzerindeki yazıları görünce hemen yetkililere haber verdik. Bölge şu an koruma altında." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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