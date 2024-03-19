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Midyat'ta iftar programı düzenlendi

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Midyat ilçesinde düzenlenen geleneksel iftar programı, Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı. Programda yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yaptığı projeleri aktararak, yarım kalan projeleri tamamlama sözü verdi. Programa, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Midyat ilçesinde geleneksel iftar programı yapıldı.

Midyat'ta bir düğün salonunda yapılan program, Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Nice şehitler verdik. Bu vatanı kolay kazanmadık. Bu süreçte terörle mücadele başta olmak üzere verdiğimiz şehitlere Allah rahmet eylesin. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Midyat Belediye Başkanı ve Ak Parti'nin Belediye Başkan adayı Veysi Şahin ise, 5 yılda yaptığı projeleri aktararak, yarım kalan projeleri de azimle bitirmeye gayret edeceklerini belirtti.

İlçeye kalıcı eserler kazandırdıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Allah'ın izni ile önümüzdeki dönemde bize yetki verirseniz hem yarım kalan projelerimizi hem de vaatlerimiz arasında bulunan mega projeleri hayata geçireceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi ayrımı yapmadık. Yine hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet vereceğiz."

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Kadir Akyol, muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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