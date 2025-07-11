Midyat'ta Ceza İnfaz Kurumları İçin İşbirliği Toplantısı
Mardin'in Midyat ilçesinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirme toplantısı yapıldı.
Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Özdil başkanlık etti.
Denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik hizmetleri ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sürdürülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, kurumların koordinasyon alanında güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya, Midyat Müftüsü Ergün Bulunmaz, Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Midyat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülcelil Çelik ile kurum personelleri katıldı.