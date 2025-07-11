Midyat'ta Ceza İnfaz Kurumları İçin İşbirliği Toplantısı

Midyat'ta Ceza İnfaz Kurumları İçin İşbirliği Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirme toplantısı yapıldı.

Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Özdil başkanlık etti.

Denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik hizmetleri ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sürdürülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, kurumların koordinasyon alanında güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Midyat Müftüsü Ergün Bulunmaz, Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Midyat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülcelil Çelik ile kurum personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.