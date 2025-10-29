Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Mardin'in Midyat ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Midyat Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Mehmet Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
İlçede Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.