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Mickoski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Aktaş'ı Başbakanlıkta kabul etti

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Mickoski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Aktaş'ı Başbakanlıkta kabul etti
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Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş'ı Başbakanlık binasında kabul etti. Görüşmede ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı; Mickoski, dostluğu karşılıklı saygı, güven ve işbirliği temelinde geliştireceklerini belirtti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, ülkesinin Türkiye ile uzun yıllara dayalı bir dostluğa sahip olduğunu belirtti.

Mickoski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş'ı, Başbakanlık binasında kabul ettiğini aktardı.

Başbakan Mickoski, Aktaş ile iki ülke arasındaki geleneksel iyi ve dostane ilişkilerin derinleştirilmesini, ikili işbirliğinin ilerletilmesini ve ortaklığın güçlendirilmesini ele aldıklarını kaydetti.

Ülkesi ile Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Mickoski, "Bu dostluğu karşılıklı saygı, güven ve işbirliği temelinde geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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