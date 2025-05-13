DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

MHP Van Başkanı Güngöralp'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

MHP Van Başkanı Güngöralp'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Van Başkanı Salih Güngöralp, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini vurguladı. 22 Ekim 2024'ten itibaren bu idealden sapmadıklarını belirten Güngöralp, halkların ortak geleceğine ve kardeşliğe dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Başkanı Salih Güngöralp, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "MHP olarak 22 Ekim 2024'ten bu yana Terörsüz Türkiye idealinden sapmadık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde sabırla, kararlılıkla ve fedakarlıkla ekilen huzur tohumları yeşermiş, umutla sulanan bu topraklarda kardeşlik çiçekleri açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin milletin yıllardır beklediği bir dönem olduğunu ifade etti.

Söz konusu süreçle huzurun kalıcı hale getirileceğini ve halkların ortak gelecek hedefinde birleşeceğini vurgulayan Güngöralp, şunları kaydetti:

"MHP olarak 22 Ekim 2024'ten bu yana Terörsüz Türkiye idealinden sapmadık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde sabırla, kararlılıkla ve fedakarlıkla ekilen huzur tohumları yeşermiş, umutla sulanan bu topraklarda kardeşlik çiçekleri açmıştır. Yıllardır verilen mücadeleye ve yaşanan acılara rağmen Türk milletinin birlik ve beraberliği sarsılmamıştır. Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e olan sevgisi, saygısı ve vefası bugün de dimdik ayaktadır. Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeri ülkenin birlik ve bütünlüğüdür. Türk, Kürt demeden herkes ay yıldızlı bayrağın gölgesinde eşit ve onurlu bir şekilde yaşıyor."

Güngöralp, parti olarak milletin huzuru, devletin bekası ve ülkenin birliği için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.