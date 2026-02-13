Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında her iki isim arasında hoş bir sohbet geçti.

MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Şirin ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Tabakoğlu, Şirin'e ziyareti için teşekkür etti. Ziyarette Şirin'e, il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Şirin, misafirperverliği için Tabakoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu

Yetişkin içerik üreticileri için düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu