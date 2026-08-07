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MHP Seydikemer'de yönetim ve divan toplantısı yapıldı

MHP Seydikemer'de yönetim ve divan toplantısı yapıldı
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MHP Seydikemer İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu ve ilçe divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Arıç başkanlığındaki toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi, yeni görevlendirmeler yapıldı ve alınan kararların hayırlı olması temenni edildi.

MHP Seydikemer İlçe Başkanlığında yönetim kurulu ve ilçe divan kurulu toplantısı yapıldı.

İlçe Başkanı Mehmet Arıç başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıda, teşkilat bünyesinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Yeni görevlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, teşkilat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararların ilçe ve parti teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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