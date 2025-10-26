Haberler

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimiz Sohbetleri' programları ile vatandaşlarla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefinin paylaşıldığı toplantılarda, halkın talepleri dinlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimiz Sohbetleri" programlarıyla vatandaşlarla buluştu.

MHP Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdin Derdimiz Sohbetleri" programları kapsamında vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek Terörsüz Türkiye vizyonunun paylaşıldığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mucur, insanı merkeze alan, dini ve sosyal hayatını insani değerler etrafında buluşturan bir milli benliği temsil ettiklerini ifade etti. Samsun'da İlkadım ilçesinde yaktıkları kardeşlik meşalesinin her ilde, her ilçede ve her hanede yanacağını belirten Mucur, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu bütünlüğü korumak, kollamak ve yeni yüzyılda güvence altına almak üzerine kuruludur. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Samsun'un 17 ilçesinde yürütülen ziyaret ve sohbet toplantılarının, vatandaşlara her türlü kaygı ve sıkıntılarını doğrudan aktarma fırsatı sunduğunu vurgulayan Burhan Mucur, bu buluşmalar sayesinde halkın taleplerini yerinde dinlediklerini ve çözüm yollarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
