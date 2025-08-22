MHP Ordu Milletvekili Şanlıtürk'ten 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' toplantısına davet

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında yarın Tokat'ta yapılacak toplantıya davette bulundu.

Şanlıtürk, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne yaptığı ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bölge toplantıları yapıldığını söyledi.

Ordu'nun da dahil olduğu Tokat'taki toplantının yarın yapılacağını anlatan Şanlıtürk, ilkini Erzurum, ikincisini İstanbul'da yaptıkları toplantının üçüncüsünün Tokat'ta olacağını aktardı.

Şanlıtürk, "MHP Genel Başkanımızın bu çağrıyı yapması çok çok önemli. Yapılan çağrı bütün çevrelerden de destek gördü. Dolayısıyla terör belasından çok ciddi manada çektik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 40 yılın üzerinde terörle mücadele ettiğini ifade eden Şanlıtürk, "Allah şehitlerimize rahmet etsin, şehadetlerini kabul etsin. Gazilerimiz var. Onlara sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelede başarılı olmuş mudur? Evet olmuştur. Onun hakkını teslim edelim. Daha önce de bir takım denemeler, bir takım süreçler oldu. Bu terörsüz Türkiye sürecini, kesinlikle önceki yapılan süreçlerle karıştırmamak lazım." diye konuştu.

Dernek Başkanı Erdoğan Erişen ise ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, MHP MYK Üyeleri Seçkin Odabaşı ve Oğuz Yılmaz, MDK üyesi Kürşat Türker Ercan ile İl Başkanı Mehmet Özçelik de konuşma yaptı.