MHP Muğla Teşkilatı, Marmaris Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu ile il yönetim kurulu üyeleri, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Marmaris'te yürütülen çalışmalar ve ilçeye ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kaya, ziyaret dolayısıyla Oltulu, Ünver ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA