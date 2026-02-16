Haberler

MHP Muğla İl Başkanı Demirel, Ula'da ziyaretlerde bulundu

MHP Muğla İl Başkanı Demirel, Ula'da ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Burak Demirel, il yönetim kurulu üyeleri Ula ilçesinde ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Burak Demirel, il yönetim kurulu üyeleri Ula ilçesinde ziyaret gerçekleştirdi.

Demirel ve beraberindeki heyet, program kapsamında kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şehit aileleriyle bir araya gelerek ilçenin mevcut sorunlarını yerinde dinledi, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

İlk olarak ilçedeki kamu kurum müdürlerini ziyaret eden Demirel, ziyaretlerde kurumların yürüttüğü çalışmalar, personel durumu, fiziki imkanlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı.

Demirel, daha sonra Ula Balcılar ve Bal Üreticileri Derneği, Ula Tarım ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayçim Kayadibi, Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Çatak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavsoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Özçelik ile bir araya geldi.

Görüşmelerde tarım, arıcılık, ulaşım üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Program kapsamında vatandaşlarla da görüşen Demirel'e istihdam olanaklarının artırılması, gençlere yönelik sosyal alanların oluşturulması, altyapı ve ulaşım sorunlarının giderilmesi yönündeki talepler iletildi.

Ziyaret programının son bölümünde ise Demirel, Şehit öğretmen Sezgin Keçeci'nin annesi Ümmühan Keçeci ile Şehit Astsubay Çavuş Alican Harıp'ın annesi Nurten Harıp'ı ziyaret ederek başsağlığı ve minnet duygularını iletti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi