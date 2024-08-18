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MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ferhuş Sağlık Kompleksi incelemesinde bulundu

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ferhuş Sağlık Kompleksi'nin yapımı süren alanında incelemede bulundu. Dora, tesisin 2025'te hizmet vermeye başlamasının planlandığını belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, yapımı süren Ferhuş Sağlık Kompleksi alanında incelemede bulundu.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde yapımı süren alanda incelemede bulunan Dora, tesisin 2025'de hizmet vermesini öngördüklerini söyledi.

Tesiste, 250 yataklı çelik konstrüksiyon Acil Durum Hastanesi'nin de yapımının sürdüğünü aktaran Dora, şöyle devam etti:

"Öncelikle, bu iki hastanemiz 2025 yılının nisan ayı içerisinde hizmete açılmış olacak. Yatırım projesi içerisinde her türlü olumsuz durumun bertaraf edileceği şekilde planlama yapıldı. Bu nedenle gecikme olacağını düşünmüyoruz. Ayrıca, Onikişubat İlçemizde otogarın hemen yanında yapımı şu anda devam etmekte olan 400 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanemiz var. Bu yılın sonunda, inşallah orası da hizmete açılmış olacak. Şehrin farklı bölgelerinde tek bir yerde bütün hastaneyi tam kapasite toplamak yerine farklı yerlere bölerek, ulaşım imkanını halkımız nezdinde optimize ederek bir çözüm planı üretilmeye çalışıldı. Bu nedenle farkı yerlerde olacak."

Türkoğlu'nda 120 yataklı hastane inşaatında yüzde 80'lere gelindiğini aktaran Dora, şunları kaydetti:

"İlçeler arasındaki mesafe ve nüfus çok fazla. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin aksamaması için önceliğimiz bu ve ilçeler nezdinde farklı projeler yürütülüyor. Ekim ayı içerisinde Türkoğlu ilçemizde 120 yataklı hastanemiz de hizmete açılacaktır. Şu an bu hastanemizin fiziki gerçekleştirme oranı yüzde 80'lerdedir. Nurhak'ta yapımı yüzde 70 oranında tamamlanmış olan 56 yataklı acil durum hastanemizin de kasım ayında hizmete açılması planlanmaktadır. Yine Kahramanmaraş'ta Afşin tarafında yapılacak olan farklı bir şehir hastanesi projemiz var. Onun da inşaatına mart ayında başlanmış olup, 2026 yılı içerisinde hizmete açılması planlanacak şekilde çalışmaları bakanlığımız tarafından sürdürülüyor."???????

Kaynak: AA / Güncel

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