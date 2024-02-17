MHP Milletvekili Yücel Bulut, Yolkonak'ta seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi

Mhp Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Yolkonak beldesinde partisinin düzenlediği programa katılan Bulut, Tepedibi Mahallesi'nde MHP Yolkonak Belediye Başkan adayı Süleyman Özgür ve partililerce karşılandı.

Partisinin Merkez Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında konuşan Bulut, beldeye 4. gelişi olduğunu, bu kadar heyecanlı bir yer görmediğini söyledi.

Bulut, "Belde başından sonuna kadar üç hilalle süslenmiş. Artık Yolkonak inanmış. Bu defa Allah'ın izniyle Süleyman Özgür belediye başkanı olacak." dedi.

Programa Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, MHP Niksar İlçe Başkanı Ali Körükcü, MHP Niksar Belediye Başkan adayı Azmi Yıldırım ve partililer katıldı.