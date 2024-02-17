Üye Girişi
Haberler

MHP Milletvekili Yücel Bulut, Yolkonak'ta seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi

Güncelleme:

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Bulut, partisinin düzenlediği programa katılarak konuşma yaptı.

Mhp Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Yolkonak beldesinde partisinin düzenlediği programa katılan Bulut, Tepedibi Mahallesi'nde MHP Yolkonak Belediye Başkan adayı Süleyman Özgür ve partililerce karşılandı.

Partisinin Merkez Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında konuşan Bulut, beldeye 4. gelişi olduğunu, bu kadar heyecanlı bir yer görmediğini söyledi.

Bulut, "Belde başından sonuna kadar üç hilalle süslenmiş. Artık Yolkonak inanmış. Bu defa Allah'ın izniyle Süleyman Özgür belediye başkanı olacak." dedi.

Programa Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, MHP Niksar İlçe Başkanı Ali Körükcü, MHP Niksar Belediye Başkan adayı Azmi Yıldırım ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Yücel Bulut Yolkonak Niksar Tokat MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title