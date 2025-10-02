Haberler

MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un Annesinin Cenazesi Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden annesi Öznur Büyükiz'in cenazesi, Çukurova ilçesinde gerçekleştirilen törenle defnedildi. Törende Adana Valisi ve MHP'li yetkililer de yer aldı.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden annesi Öznur Büyükiz'in cenazesi, merkez Çukurova ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Büyükiz'in naaşı, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, Büyükiz'in kızı MHP Adana Milletvekili Ersoy, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe belediye başkanları, MHP'li yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taçcı'nın kıldırdığı namazın ardından Büyükiz'in cenazesi dualarla defnedildi.

Ersoy ve ailesine taziye dileklerini ileten katılımcılar, 75 yaşında hayatını kaybeden iş insani Aydın Baloğlu'nun cenaze namazını da kıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı

Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.