MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un Annesinin Cenazesi Toprağa Verildi
MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden annesi Öznur Büyükiz'in cenazesi, Çukurova ilçesinde gerçekleştirilen törenle defnedildi. Törende Adana Valisi ve MHP'li yetkililer de yer aldı.
MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden annesi Öznur Büyükiz'in cenazesi, merkez Çukurova ilçesinde toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Büyükiz'in naaşı, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki törene, Büyükiz'in kızı MHP Adana Milletvekili Ersoy, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe belediye başkanları, MHP'li yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Mehmet Taçcı'nın kıldırdığı namazın ardından Büyükiz'in cenazesi dualarla defnedildi.
Ersoy ve ailesine taziye dileklerini ileten katılımcılar, 75 yaşında hayatını kaybeden iş insani Aydın Baloğlu'nun cenaze namazını da kıldı.