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MHP Manisa İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu

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MHP Manisa İl Başkanlığı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Manisa İl Başkanlığı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yunusemre ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, partisinin öncelikli hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak ve Cumhur İttifakı'nın TBMM'de, Manisa'da ve Türkiye genelinde en yüksek milletvekili sayısına ulaşmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş da Terörsüz Türkiye hedefini vatandaşlara anlatmak için kapı kapı, mahalle mahalle ve sokak sokak dolaşarak birebir temas kuracaklarını ifade etti.

Savaş, terörün acısını yaşamış vatandaşların Terörsüz Türkiye hedefinin önemini daha iyi anlayacağını kaydetti.

Program, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularının yanıtlanmasıyla devam etti.

Programda ayrıca gençlerin imkanlarıyla geliştirdiği SİHA prototipi tanıtıldı.

Kaynak: AA
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