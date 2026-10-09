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MHP'li Özdemir, Halk TV ve SZC TV için RTÜK'e yeniden lisans inceleme çağrısı yaptı

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MHP'li Özdemir, Halk TV ve SZC TV için RTÜK'e yeniden lisans inceleme çağrısı yaptı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Halk TV ve SZC TV'nin yayın lisanslarının RTÜK tarafından yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Özdemir, söz konusu kanalların yayın politikalarının milli güvenliği ve toplumun huzurunu hedef aldığını savundu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Halk TV ve SZC TV'yi eleştirerek RTÜK'e kanalların yayın lisanslarının yeniden incelenmesi çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Geçen hafta kamuoyu ile paylaştığımız görüşlerimizin gelinen noktada ne derecede haklı olduğu bir kez daha görülmüştür. Hali hazırda görevde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarına ve yürütme organını türlü iftira ve yalanlarla hedef almak basın özgürlüğü değildir. Bu fiili işleyen yayın gruplarının sahiplerinin yurtdışında kaçak durumda olmaları, takip ettikleri yayın politikalarının Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini, toplumun huzur, ahenk ve ahlakını hedef aldığı gerçeği göz ardı edilemez. RTÜK'ün anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyle bir an evvel ilgili yayın (Halk Tv, SZC Tv) kuruluşlarının lisanslarını tekrar ele alması elzem hale gelmiştir."

Kaynak: ANKA
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