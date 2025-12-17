Haberler

MHP'li Özdemir: "Kktc'de Rum Kesimi ve BM Nezdinde Yeniden Federasyona Dayalı Gündemlerin İşletilmesinin Kabul Edilebilir Yanı Yoktur"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası federasyon tartışmalarına karşı çıkarak, bu gündemin makul olmadığını ifade etti. Özdemir, KKTC'nin Türkiye'ye katılma çağrısının ne kadar isabetli olduğuna dikkat çekti.

(ANKARA) - MHP Kayseri Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından federasyon temelli tartışmaların gündeme getirildiğini belirterek "Rum kesimi ve BM nezdinde yeniden federasyona dayalı gündemlerin işletilmesinin kabul edilebilir, makul ve geçerli hiçbir yanı yoktur" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'de Kıbrıs sorununun çözümü için federasyon tezinin gündeme getirildiğini belirterek tepki gösterdi. Özdemir, şunları kaydetti:

"KKTC'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelen şahsın pazarlanması merasiminden hemen sonra Rum kesimi ve BM nezdinde yeniden federasyona dayalı gündemlerin işletilmesinin kabul edilebilir, makul ve geçerli hiçbir yanı yoktur. Yıllardan bu yana Türkiye'nin adadaki garantörlük haklarının kaldırılması, dolayısıyla adadaki Türk varlığının teminatı olan Türk ordusunun mevcudiyetini tartışmaya açmaya yeltenen zihniyet yeniden peydahlanmış, kamuoyunun malumu olmuştur. Üstelik mütecaviz girişimler Doğu Akdeniz eksenli şekillenen ve bekamıza yönelik açıktan tehdit oluşturan İsrail-Yunanistan-GKRK üçlü girişimleri ile hız kazanmıştır.

Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, seçimlerin hemen ardından ilan ettiği üzere, 'KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır' çağrımızın ne kadar isabetli olduğunu açıkça göstermektedir. Kim ne yaparsa yapsın Kıbrıs Davamız da, Kudüs Davamız da hedefine mutlaka ulaşacaktır. Kıbrıs, ENOSİS ve Siyonizm terörizmine, soykırımına, barbarlığına, kumpaslarına ve en önemlisi işbirlikçi zihniyetine kurban edilemez."

