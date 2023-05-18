MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Nihat Atlı (65) kalp krizi geçirmesi üzerine Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Atlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AK PARTİLİ ÇELİK: AİLESİNE, SEVENLERİNE SABIRLAR DİLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Güncel