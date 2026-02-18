Haberler

MHP Kastamonu İl Başkanı Şahin'den Küre'ye ziyaret

Güncelleme:
MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin, Küre ilçesinde Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan ile görüşerek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin, Küre ilçesini ziyaret etti.

Şahin ve beraberindekiler, Kaymakam Hasan Çakır'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, daha sonra Belediye Başkanı Salih Turan'ı da makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan, ziyaretlerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
