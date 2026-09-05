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MHP Karabük'te Gedikoğlu yeniden başkan

MHP Karabük'te Gedikoğlu yeniden başkan
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MHP Karabük İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı.

MHP Karabük İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı.

100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, teşkilat olarak ülkesi ve ülküsü için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Doğru ve dürüst olmaktan vazgeçemeyeceklerini belirten Gedikoğlu, "Çünkü biz her anlamda, her koşulda, herkese örnek olması gereken bir teşkilatın mensuplarıyız." ifadesini kullandı.

Tek listeyle seçime giren Gedikoğlu, yeniden İl Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP MYK Üyesi Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, partililer ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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