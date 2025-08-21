MHP Havza İlçe Başkanlığı'ndan Büyük Buluşma Hazırlığı

MHP Havza İlçe Başkanlığında "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında 23 Ağustos'ta Tokat'ta gerçekleştirilecek programı öncesi hazırlık toplantısı düzenlendi.

MHP Havza İlçe Başkanlığı binasında, MHP Samsun teşkilatlarının buluşma noktası olarak Havza'da yapılacak çalışmalar, toplanma alanı, hareket güzergahı ve karşılama çalışmaları konularında planlamalar gözden geçirilerek değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP olarak Türkiye'nin geleceği adına MHP'nin önemli bir misyon ile hareket ettiğini ifade ederek, "Bilge lider ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himaye ve direktifleri ile 9 bölgede düzenlenecek 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' teması ile 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' kapsamında 23 Ağustos'ta büyük bir toplantı düzenlenecek ve MHP İl Başkanlığımızın planlaması ile tüm Samsun teşkilatlarımız Havza'da toplanacak ve buradan Tokat'a hareket edeceğiz. Havza İlçe Teşkilatı olarak bize tevdi edilen bu görevi en iyi yere getirmek adına tüm planlamalarımızı yaptık. Tüm teşkilatımız ile birlikte ülkemiz ve partimiz için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. MHP ülkemizin teminatıdır ve her birimiz bu davanın birer parçası olarak bu bilinç ile çalışmak durumundayız." dedi.

Toplantı sonunda MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP İlçe Başkan Yardımcıları ve ilçe yöneticilerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederek plaket takdim etti.