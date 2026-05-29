Haberler

MHP İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Havza İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, sel afetinde devlet-millet dayanışmasına vurgu yaparak, hasar ödemelerinin bir kısmının bayram öncesi yapıldığını belirtti. Programda selde yardım eden vatandaşlara teşekkür edilerek hediye verildi.

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programda konuşan ilçe başkanı İbrahim Yüksel, bayramların birlik ve beraberliğin timsali günler olduğunu vurgulayarak, "12 Mayıs'ta yaşadığımız büyük sel afetinde Havza birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Devletimiz tüm kurumları ile Havza'mızda hayatı kısa sürede hayatı normale çevirdi. Bir kez daha gördük ki devletimizin milletinin her daim yanında. Selden zarar gören esnaf ve vatandaşlarımızın hasarlarının bir kısmı bayram önü ödendi. Rabb'im bir daha böyle bir afet göstermesin." dedi.

Bayramlaşma programı sonrası Yüksel, selde suda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olan Erdem Taşdemir ve Alp Bayraktar'a teşekkür ederek hediye verdi.

Bayramlaşma programını Belediye Meclis Üyeleri Esrin Şener ve Mür Gül ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kez şanlı fetih için okudu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu

Bir anlık hata, geri dönüşü olmayan acıya dönüştü
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı

13 yaşındaki Emirhan'dan geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı

Karaborsa krizi! Gece yarısı botlarla toplayıp 1000 euroya satıyorlar
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı

Bu nasıl bir sevgidir! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular