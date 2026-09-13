MHP Hakkari İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Fatih Öztepe yeniden il başkanı seçildi.

Kongrede konuşan Öztepe, her zaman milli birlik ve beraberlikten yana olduklarını söyledi.

Kardeşlik bağlarını ilmek ilmek pekiştirmek için çalıştıklarını belirten Öztepe, "Onurlu bir görevi bir kez daha üstlenmenin gururunu yaşıyorum." dedi.

Kongreye, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Muhammet Çağatay Yıldız ve Çağrı Avcı, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Hakkari İl Temsilcisi Şükrü Gürses, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Vahit Çiftçi, MHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Nebi Gültekin, kanaat önderleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA