MHP Grubu Sonrasında Bahçeli'ye Soru Soran Gazetecilerin Görev Yapmasının Engellenmesi Tepki Çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, gazetecilerin; öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili TBMM’de yönelttiği soruya “İşine bak, haydi” yanıtını verdiği sırada partililerin ve korumaların basın mensuplarını iteklemesi ve görev yapmalarını engellemesi siyasette ve basın meslek örgütlerinde tepkiye yol açtı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, gazetecilerin; öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili TBMM'de yönelttiği soruya "İşine bak, haydi" yanıtını verdiği sırada partililerin ve korumaların basın mensuplarını iteklemesi ve görev yapmalarını engellemesi siyasette ve basın meslek örgütlerinde tepkiye yol açtı.

MHP Lideri Bahçeli bugün TBMM Grup toplantısı sonrasında salondan ayrılıp koridora çıktığı sırada gazeteciler kendisine iki soru yöneltti. Bahçeli, gazetecilerin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorusuna "Beni dinlememişsiniz o anlaşılıyor" yanıtını verdi. Bahçeli, Ankara'da 30 Aralık'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili soruya ise "İşine bak, haydi" karşılığını verdi ve yürümeye başladı. Bu sırada partililer ve korumalar mikrofon tutan gazetecileri itekledi ve çalışmalarını engelledi.

Yaşanan bu gelişmeye siyasetçiler ve basın meslek örgütleri tepki gösterdi. Yapılan açıklamalar şöyle:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Kim korkar gazeteciden biliyor musunuz? Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar. Görevini yaparak size akademisyen Sinan Ateş cinayetini soran kadın gazeteciye karşı nezaketsiz tavrınızın altında bu korkular mı var?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Gazetecinin sorusuna vereceği yanıtı olmayan siyasetçi böyle yapar… Azarlayarak, tartaklayarak cevap vermiş olmaz... Gazeteciyi engellemek soruları ortadan kaldırmaz…

Parlamento Muhabirleri Derneği: Bugün karanlık eller tarafından katledilişinin 30. yılında saygıyla andığımız Uğur Mumcu 'İnsanlar sadece konuştukları şeylerden değil sustukları şeylerden de sorumludurlar' diyor. Gazetecilerin görevi susmak değil konuşmak ve yazmaktır. En temel işleri de soru sormaktır. Bugün MHP grup toplantısı çıkışında, geçtiğimiz haftalarda da İYİ Parti ve CHP grup toplantılarında, gazetecilerin liderlere soru sorma girişimlerinin hoyratça hatta fiziki müdahaleye varacak kadar ileri gidip, engelleme girişimleri dikkat çekmektedir. İşlerini yaptıkları sırada gazeteci arkadaşlarımıza, liderlerin çevresinde bulunan görevlilerin orantısız güç kullanarak müdahalede bulunması kabul edilemez. Genel başkanların da iradesi dışında, soru beğenmek ya da beğenmemek, hangi sorunun sorulacağına ya da sorulmayacağına karar vermek, bu görevlilerin işi değildir. Çalıştıkları kurumların kimliği, duruşu ne olursa olsun, gazeteci arkadaşlarımıza yönelik şiddete varan müdahaleleri kınıyor ve reddediyoruz.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, bugün kendisine Erdoğan'ın adaylığı ve Sinan Ateş cinayetine ilişkin soru sormak isteyen gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'na, 'İşine bak, hadi bakalım' diyerek verdiği üslupsuz karşılığı kınıyoruz. Gündemdeki konulara ilişkin soru sorarak tam da işini yapan bir gazeteciye karşı takınılan bu tutum, açıkça hedef göstermektir. Yazıcıoğlu'nun yaptığı gibi, herkesin işine bakması halinde bu sorulara da gerek kalmayacağı kesindir.

DİSK Basın-İş: Meclis'te Devlet Bahçeli'ye soru soran üyemiz Yıldız Yazıcoğlu vekillerin müdahalesine maruz bırakıldı. Bahçeli ise 'İşine bak' yanıtı verdi. Bahçeli'ye hatırlatırız, bizim işimiz tam olarak bu! Beğenseniz de beğenmeseniz de gazeteciler soru sorar, soracak! Meslektaşımızın sorularını yeniden soruyoruz: Meclis'te karar alınmazsa Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. Çözüm nedir? Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara ne diyorsunuz? Meclis'te, sokakta ve iş yerlerinde gazeteciler sürekli saldırıya uğruyor. Üyemiz Yıldız Yazıcıoğlu'na yönelik tutum yeni değil. Biz ne olursa olsun işimize bakmaya devam edeceğiz. Gazeteciler gazetecilik yapmayı sürdürüyor, sürdürecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi: İşimizi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. İşimizin yüz akı Yıldız Yazıcıoğlu'na yapılanı kabul etmiyoruz. Yıldız Yazıcıoğlu'na Yüce Meclis'in çatısı altında yapılan saldırıyı kınıyoruz. Basın hürdür, sansür edilemez!

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu: Gazetecilerin işi haklarında açılan davalarla mücadele etmek gibi görülse de onların asıl görevi kamuyu aydınlatan sorular sormaktır. Yıldız Yazıcıoğlu'na yapılan bu saygısızlık kabul edilemez. Gazeteciler kimsenin kuklası değildir, soru sormaktan alıkonulamazlar."