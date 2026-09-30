Haberler

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İzmir'de temaslarda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, İzmir'de temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde şehit ailesi, meslek odaları ile kooperatiflere ziyarette bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde şehit ailesi, meslek odaları ile kooperatiflere ziyarette bulundu.

Osmanağaoğlu, Diyarbakır'da 2022 yılında düzenlenen Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in Türkmen Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi ile görüşen Osmanağaoğlu, daha sonra ilçedeki meslek odaları ve kooperatiflerle temaslarda bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Osmanağaoğlu, TBMM çalışmalarının tamamlanmasının ardından parti kongreleri kapsamında saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarındaki ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Osmanağaoğlu, talepleri dinlediklerini ve bunların çözümü için mecliste çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Osmanağaoğlu, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini dile getirerek, "Cumhur İttifakı ortağı olarak çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde huzurun ve dirliğin tesisi, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda sahadayız. Bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Şehit ailelerinin ziyaretlerine öncelik verdiklerini belirten Osmanağaoğlu, "Şehitlerimiz Türk milletinin emanetidir ve milletimizin başının üstünde yeri vardır. Bundan sonraki süreçte de her şehit ailemiz başımızın tacıdır, onların yanında olmak adına gayretimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
Fon dosyasında yeni perde! Bu kez 26 hisse senedi mercek altında

Fon vurgununda yeni bomba! Soruşturma başka şirketlere de sıçradı
Nuh'un Gemisi sanılan oluşumda ilk kez yerin altına inildi! Yapının tamamen toprak olduğu görüldü, radarda anomaliler var

Nuh'un Gemisi sanılan yapıda ilk sondaj! Radarda anomaliler çıktı
Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı

Sular altında kalan ülkede sıra dışı görüntü
Alkollü motosikletli ters yönde ilerlerken böyle düştü! Durumu ağır

Sarhoş bindiği motosikletten böyle düştü ama durumu ağır
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler

İnsanların üç kuruşuna göz diktiler, tek tek yakalandılar
Manchester City dosyasında ne oldu? İlk günden bugüne adım adım dev soruşturma

Futbol dünyası bunu konuşacak! Dev kulüp hakkında tarihi karar
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

Eşi benzeri görülmemiş olay! Herkesin ağzı açık kaldı
Naaşlarına günler sonra ulaşıldı! Biri 6, biri 51 yaşındaydı

Naaşlarına günler sonra ulaşıldı! Biri 6, biri 51 yaşındaydı