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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Yerel Hizmet-Sen Başkanı Tabakoğlu'nu kabul etti

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Yerel Hizmet-Sen Başkanı Tabakoğlu'nu kabul etti
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tabakoğlu'nu makamında kabul etti. Tabakoğlu sosyal medya açıklamasında sendikal çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerinin aktarıldığını, Bahçeli'nin değerlendirme ve tavsiyelerinin alındığını belirterek teşekkür etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu ile makamında görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İbrahim Tabakoğlu ile makamında görüştü. Tabakoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Türk Yerel Hizmet-Sen olarak yürüttüğümüz çalışmalar, sendikal mücadelemiz ve gelecek döneme ilişkin hedeflerimiz hakkında kendilerine bilgi arz ettik; kıymetli değerlendirme ve tavsiyelerini aldık. Nazik kabulleri ve değerli değerlendirmeleri için Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 'Türkiye Sevdamız' düsturuyla çıktığımız bu yolda; milletimize ve devletimize sadakatle hizmet etmeye, kamu çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumak için mücadele etmeye, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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